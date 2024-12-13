Bodrum FK, Sivasspor’u 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u 2-0 yendi.
13'üncü dakikada Sivasspor etkili geldi. Uğur'un pasında Koita ceza alanına sokuldu, Üzeyir son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu.
40'ıncı dakikada Bodrum FK adına Cenk korneri kullandı. Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
49'uncu dakikada Bodrum FK öne geçti. Dimitrov rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerine topu aktardı. Seferi topu kontrol etti ve bekletmeden vuruşunda ağları sarstı: 1-0.
72'nci dakikada Gökdeniz, Radakovic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
73'üncü dakikada Radakovic, penaltı pozisyonu sonrası Gökdeniz'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
76'ncı dakikada Dimitrov penaltı atışını gole çevirip durumu 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kazanan taraf ev sahibi Bodrum FK oldu.
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ege Bilsel), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 90 Enes Öğrüce), Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+5 Brazao), Seferi (Dk. 90+5 Haqi), Puscas (Dk. 46 Dimitrov)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita (Dk. 90 Bekir Turaç Böke), Turgunbeov (Dk. 90 Oğuzhan Aksoy), Poungouras, Charisis, Rodrigues (Dk. 77 Emrah Başsan), Manaj