Eyüpspor kalecisi Berke Özer sakatlanarak oyundan çıktı!

BERKE ÖZER SAKATLANDI

İlk yarının son dakikalarında kendini yere bırakan Berke Özer oyuna devam edemedi ve yerini Birkan Tetik'e bıraktı.

BERKE ÖZER'İN HAMSTRİNG KASINDA YIRTIK ŞÜPHESİ VAR"

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Berke Özer ve maç sonu ambulansla stattan ayrılan Melih Kabasakal'ın durumlarıyla ilgili bilgi veren Yavaş, "Berke ilk yarı bitmeden oyuna çıktı. İlk müdahalesi içeride yapılabildi. Doktorumuzla konuştuğumuzda yırtık şüphesi gözüküyor. Büyük ihtimal hamstring kasında yaralanma yaşadı. Tabii ki MR sonucunu bekleyeceğiz. İyi gözükmüyor açıkçası. Umarım beklediğimiz kadar kötü değildir. Melih Kabasakal da maç içerisinde kafasına bir darbe aldı. Ufak bir tedaviden sonra oyuna devam edebildi. Ayağa kalktığı zaman baş dönmesi yaşadı. Çok önemli bir şey gözükmüyor ama tedbir amaçlı şu an hastanede tetkikleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.