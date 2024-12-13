Türk panzeri

RAMS Başakşehir, bu sezon Konferans Ligi'ndeki şanssızlığını kırdı. Oynadığı 4 maçta yüzü gülmeyen (2B-2M) turuncu-lacivertliler, sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetine ulaştı.
Eksiklerine rağmen Alman ekibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, Piatek'in asistinde Deniz Türüç ile üstünlüğü buldu. Turuncu-lacivertliler, yakaladığı ivmeyle Miguel Crespo'nun 18'deki golüyle durumu 2-0'a getirdi.
İkinci devrede kontrolün kaybedildiği anda Mathias Honsak, 61'de farkı düşürdü: 2-1. Sadece 7 dakika sonra Crespo'nun pasında Piatek, şık vuruşuyla rakibinin umutlarını söndürürken skoru da ilan etti: 3-1.
Konferans Ligi'ndeki ilk zaferine ulaşan Başakşehir, puanını 5'e çıkarırken ilk 24 takım için play-off umutlarını taze tuttu.
SAVAŞIYORUZ, PES ETMİYORUZ
BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Çağdaş Atan oyuncularını kutlayıp şöyle konuştu: "Haftaya ilk 24 için oynayacağız. Oyuncularım direniyor, savaşıyor. Doğru bir 11 bulduğumuzu düşünüyoruz. Herkesi kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Başakşehir'e yakışan bir durum Avrupa'da galibiyet. Bazen karanlık bir yerde kaldığınızda kendinizi gömülmüş hissedebilirsiniz ama o ekildiğiniz anlamına da gelebilir.
Şimdi toprağın altından bir şeyler çıkıyor."