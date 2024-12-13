Türk panzeri

RAMS Başakşehir, bu sezon Konferans Ligi'ndeki şanssızlığını kırdı. Oynadığı 4 maçta yüzü gülmeyen (2B-2M) turuncu-lacivertliler,Eksiklerine rağmen Alman ekibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, Piatek'in asistinde Deniz Türüç ile üstünlüğü buldu.İkinci devrede kontrolün kaybedildiği anda Mathias Honsak, 61'de farkı düşürdü: 2-1. Sadece 7 dakika sonra Crespo'nun pasındaKonferans Ligi'ndeki ilk zaferine ulaşan Başakşehir, puanını 5'e çıkarırken ilk 24 takım için play-off umutlarını taze tuttu.BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Çağdaş Atan oyuncularını kutlayıp şöyle konuştu: "Haftaya ilk 24 için oynayacağız. Oyuncularım direniyor, savaşıyor. Doğru bir 11 bulduğumuzu düşünüyoruz. Herkesi kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Başakşehir'e yakışan bir durum Avrupa'da galibiyet.Şimdi toprağın altından bir şeyler çıkıyor."