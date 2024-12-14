220 milyar TL’lik dev turnuva

Yeni formatla birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılan takımların elde edeceği gelirler de yükselecek.Turnuvanın toplam gelirinin ise 6 milyar Euro (220 milyar TL) olması bekleniyorA Milli Takımımız, grupta eşleşme ihtimali bulunan Hollanda ile EURO 2024'te çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılıp elenirken aynı turnuvanın grup aşamasında mücadele ettiğimiz Gürcistan'ı ise 3-1 devirmiştik. İspanya ise en son 2016 Avrupa Şampiyonası'nda rakibimizdi ve bu maçtan 3-0 yenik ayrılmıştık. Bulgaristan ile son resmi müsabaka 1977 yılında Balkan Kupası'ndaydı. Bu mücadeleyi ise Türkiye Ali Kemal Denizci ve Cemil Turan'ın golleri ile 2-0 kazandı.