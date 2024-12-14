220 milyar TL’lik dev turnuva

Yeni formatla birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılan takımların elde edeceği gelirler de yükselecek. TV yayın ücretlerinin yanı sıra sponsor ve bilet satışları ile birlikte geçmiş turnuvalara göre 600 milyon Euro (22 milyar TL) fazla toplam kazanç öngörülüyor.
Turnuvanın toplam gelirinin ise 6 milyar Euro (220 milyar TL) olması bekleniyor
GÜRCİSTAN'I DEVİRDİK, HOLLANDA'YA ELENDİK!
A Milli Takımımız, grupta eşleşme ihtimali bulunan Hollanda ile EURO 2024'te çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılıp elenirken aynı turnuvanın grup aşamasında mücadele ettiğimiz Gürcistan'ı ise 3-1 devirmiştik. İspanya ise en son 2016 Avrupa Şampiyonası'nda rakibimizdi ve bu maçtan 3-0 yenik ayrılmıştık. Bulgaristan ile son resmi müsabaka 1977 yılında Balkan Kupası'ndaydı. Bu mücadeleyi ise Türkiye Ali Kemal Denizci ve Cemil Turan'ın golleri ile 2-0 kazandı.