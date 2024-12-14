Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!
Giriş Tarihi: 14.12.2024 20:10 Son Güncelleme: 14.12.2024 20:13

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
Beşiktaş’ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bodo/Glimt maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

YARIN ADANA'YA GİDECEK

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya gidecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA