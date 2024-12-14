Bursaspor-Karşıyaka maçını binlerce kişi izledi

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 15. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

"Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi. Çekişmeli geçen mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor, bu sonuçla ligin ilk devresini 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup olarak lider tamamladı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.