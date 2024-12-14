İstanbulspor, Erzurumspor’u son nefeste geçti!

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor ile Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-2'lik skorla kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vorobjovas, 72. dakikada Kubilay, 90+3.dakikada ise Diarra kaydetti. Erzurum'un golleri ise 23. dakikada Mamba ve 77. dakikada Roshi'den geldi.

Ev sahibi takım bu sonucun ardından puanını 23'e yükseltirken, Erzurumspor 28 puanda kaldı.

Ligde gelecek İstanbulspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurum ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Coly, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 83 Yusuf Ali Özer), Kubilay Sönmez (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Loshaj (Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Diarra (Dk. 90+5 Ologo)

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Roshi, Azubuike (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün, Giorbelidze, Özgür Sert (Dk. 46 Celal Hanalp), Teklic (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 86 Mustafa Fettahoğlu)

Goller: Dk. 23 Mamba, Dk. 77 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 27 Vorobjovas, Dk. 72 Kubilay Sönmez, Dk. 90+3 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)