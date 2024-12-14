Karagümrük, evinde Boluspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Boluspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlik bitti.
Boluspor'un gollerini 6. dakikada Paul Mukairu, 11. dakikada penaltıdan Jefferson kaydederken, Fatih Karagümrük'ün golleri 48. dakikada Daniel Anthony Johnson ve Baran Demiroğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 28 puanla 3. sıraya yükseldi. Boluspor ise 22 puanla 9. sırada yer aldı.
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya (Talha Ülvan dk. 72), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Emir Tintiş dk. 71), Marius Doh (Baran Demiroğlu dk. 90+2), Johnson (Dovedan dk. 72), Camacho, Göktan Gürpüz (Muhammed Mert dk. 71), Lamkel Ze, Wesley
Yedekler: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Adnan Uğur, Ahmet Sivri, Arda İbrahim Akgün
Teknik Direktör: David Sassarini
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Onur Ulaş, Oulare, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Avramovski (İshak Karaoğul dk. 73), Jefferson (Işık Kaan Arslan dk. 90+3), Mukairu (Hakan Bilgiç dk. 82), Hüsamettin Yeter (Babacar dk. 90+3)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Kerem Paykoç, Eren Aydın, Camara, Siraçhan Nas
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Goller: Johnson (dk. 48), Baran Demiroğlu (dk. 90+3) (Fatih Karagümrük), Mukairu (dk. 6), Jefferson (dk. 11 pen.) (Boluspor)