Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Rize'den alınan puan değerli"

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Çakur Rizespor ile Konyaspor, Didi Stadyumu'nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Rize deplasmanı ülkenin zor deplasmanlarından birisidir. Bugün bizim açımızdan her ne kadar bir 90 dakika oynanmışsa da bizim açımızdan 2 tane maç oynandı. İlk yarısıyla ikinci yarısı siyahla beyazla gibi olan bir oyun. İlk yarı planımızı ve stratejimizi gerçekleştiremediğimiz bir yarı oldu. Bunun ana sebebi de kazandığımı topları hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik. Bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı oldu. Rizespor ilk yarıya gerçekçi olmak gerekirse daha farklı skorla girebilirdi. Burada Kuba'nın ortaya koyduğu performansı ve kurtardığı penaltıyı dahil edersek, 1-0'lık skorla devre arasına girmemize vesile oldu." dedi.

"RİZE'DEN ALINAN PUAN DEĞERLİ"

Recep Uçar, "İkinci yarıya hem oyun hem de oyuncuyla başladığımız bir bölüm oldu. Genel anlamda ikinci yarıya başlarken oyunu çevirebileceğimiz hissini vermeye çalıştık. Oyun ve oyuncu değişiklikleri bize pozitif cevaplar verdi. Günün sonunda Rize'den alınan puan bence değerli. Kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız 7'nci maçta 1 mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı, kolay kabul etmemeyi yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyorum. Mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNUN RUHUNA AYKIRI"

Penaltı pozisyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "15 sene futbol oynayan bir insan için sadece bugün içinde söylemiyorum. Bu pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Yatarak müdahale yapan oyuncuların ellerini ne yapması gerektiği bekleniyorsa, bir türlü anlaşamıyoruz hakemlerle o noktada. İlhan hoca ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.