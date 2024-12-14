PREMIER LİG: Liverpool, Fulham karşısında 10 kişiyle 1 puana razı oldu!

İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Ev sahibi takımın gollerini Cody Gakpo ve Jota atarken, Fulham'ın sayıları Andreas Pereira ve Rodrigo Muniz'den geldi. Liverpool'da Andrew Robertson, 17. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı.

Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Liverpool 36, Fulham ise 24 puana yükseldi.

Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak. Fulham, sahasında Southampton'ı konuk edecek.

ARSENAL'DEN PUAN KAYBI

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Everton ile 0-0 berabere kaldı.



Bu sonuçla birlikte Arsenal 30 puana ulaşırken, Everton 15 puana yükseldi. Gelecek hafta Arsenal deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Everton sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.