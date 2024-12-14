Şanlıurfaspor, evinde Pendikspor’u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Aly Malle ve 85. dakikada Miraç Acer kaydetti. Pendikspor'un tek sayısı ise 27. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.



Ligde 3 maçtır mağlup olan Şanlıurfa, bu sonuçla birlikte 21 puana ulaştı. Pendikspor ise 22 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Pendikspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: 11 Nisan

Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Mboula, Forsel, Malle (Dk. 90 Ahmet Gökbayrak), Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Begiç), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Cuma Menize (Dk. 71 Hakan Erçelik)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Kappel (Dk. 65 Del Valle), Hasan Kılıç (Dk. 71 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Jetmir Topalli (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Tarık Tekdal, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Eze

Goller: Dk. 36 Malle, Dk. 85 Miraç Acer (Şanlıurfaspor), Dk. 26 Hasan Kılıç (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 25 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 64 Jetmir Topalli, Dk. 84 Eze, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor)