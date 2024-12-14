SÜPER LİG: Alanyaspor, Gaziantep FK’yi 3 golle geçti!

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 3-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Aliti, 88 ve 90. dakikalarda Hwang kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 17 puana yükseldi. Gaziantep FK, 18 puanda kaldı.



Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Cordova'nın ceza sahası yayına gönderdiği pasta Janvier'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

31'inci dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun düşürülmesiyle sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Janvier'in şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede tuttu.

39'uncu dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan gelişen atağında Okereke'nin ceza sahası önüne gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

54'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Cordova'nın ceza sahası çizgisi üzerinde düşürülmesi sonucu Aliti'nin kullandığı serbest vuruşta top, Emre Taşdemir'e çarparak yön değiştirerek fileleri havalandırdı: 1-0.

66'ncı dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan yaptığı atakta Kenan Kodro'nun ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

77'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Cordova ceza sahası içerisine giren Augusto'yu topla buluşturdu. Augusto'nun şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

88'inci dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Mustafa Burak Bozan'ın topa hamle yapmak için kaleyi terk etmesini fırsat bilen Hwang, meşin yuvarlağı boş kalan kaleye gönderdi: 2-0.

90'ıncı dakikada Alanyaspor 3 farkla öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Rony Lopes'in ayak dışıyla arka direğe gönderdiği falsolu pasında topla buluşan Hwang meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu: 3-0.

Mücadele ev sahibi ekip Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

STAT: GAİN Park

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier (Dk. 74 Richard), Fatih Aksoy (Dk 89 Buluthan Bulut), Augusto (Dk. 83 Hwang), Makouta, Efecan Karaca (Dk. 74 Rony Lopes), Cordova

GAZİANTEP FK: Musatafa Burak Bozan - Mbakata (Dk. 84 Mirza Cihan), Arda Kızıldağ (Dk. 64 Ertuğrul Ersoy), Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 34 Emre Taşdemir), Maxim, Okereke, Halil İbrahim Dervişoğlu

GOLLER: Dk. 54 Aliti, Dk. 88 ve 90 Hwang (Alanyaspor)