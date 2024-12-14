SÜPER LİG: Çaykur Rizespor ile Konyaspor yenişemedi!

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Didi Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırladı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.

Rizespor'un golünü 45. dakikada Ali Sowe atarken, Konyaspor'un sayısı 53. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi. Karadeniz ekibinde Sowe, 9. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.



Bu sonucun ardından iki takım da puanını 20'ye yükseltti.

Ligde bir sonraki Rizespor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise haftayı BAY geçecek.

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel



Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou (Varesanovic dk. 76), Rachid Ghezzal (Benhur Keser dk. 86), Olawoyin, Akintola, Ali Sowe (Jurecka dk. 76)



Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Hojer, Emrecan Bulut, Buliubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo



Teknik Direktör: İlhan Palut



Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Prip dk. 46), Aleksic (Boateng dk. 86), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 69), Kramer (Umut Nayir dk. 46)



Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Adem Kabak, Melih Bostan



Teknik Direktör: Recep Uçar



Goller: Ali Sowe (dk. 44) (Çaykur Rizespor), Prip (dk. 53) (Konyaspor)