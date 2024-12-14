SÜPER LİG: Çaykur Rizespor ile Konyaspor yenişemedi!

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Didi Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırladı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.
Rizespor'un golünü 45. dakikada Ali Sowe atarken, Konyaspor'un sayısı 53. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi. Karadeniz ekibinde Sowe, 9. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 20'ye yükseltti.
Ligde bir sonraki Rizespor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise haftayı BAY geçecek.
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou (Varesanovic dk. 76), Rachid Ghezzal (Benhur Keser dk. 86), Olawoyin, Akintola, Ali Sowe (Jurecka dk. 76)
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Hojer, Emrecan Bulut, Buliubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Prip dk. 46), Aleksic (Boateng dk. 86), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 69), Kramer (Umut Nayir dk. 46)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Adem Kabak, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Ali Sowe (dk. 44) (Çaykur Rizespor), Prip (dk. 53) (Konyaspor)