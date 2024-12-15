Amrabat’a özel görev

Fenerbahçe'de Samandıra'da yapılan taktik çalışmalarda yükselişte olan Başakşehir'e karşı geriden oyun kurmanın daha zor olduğu konuşuldu.Hücumda ise İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko ilk 11'de denendi.Fenerbahçe'de bu sezon çok fazla süre alamayan Cenk Tosun, daha çok forma giymeye hazırlanıyor.Portekizli'nin, En-Nesyri'ye verdiği kadar artık Cenk'e de şans tanımayı düşündüğü ifade edildi.