Amrabat’a özel görev

Fenerbahçe'de Samandıra'da yapılan taktik çalışmalarda yükselişte olan Başakşehir'e karşı geriden oyun kurmanın daha zor olduğu konuşuldu. Önde çok sert bir pres yapan turuncu-lacivertliler için önlem ise Sofyan Amrabat olacak. Faslı futbolcu, geriden top çıkartırken stoperlerin arasına girerek takımını rahatlatacak ve atağı başlatan isim olacak.
Hücumda ise İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko ilk 11'de denendi.
CENK'E HOCASINDAN 'HAZIR OL' MESAJI!
Fenerbahçe'de bu sezon çok fazla süre alamayan Cenk Tosun, daha çok forma giymeye hazırlanıyor. En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle endişeli olan teknik direktör Jose Mourinho'nun, 33 yaşındaki santrfor ile görüşerek kendisini hazır tutmasını istediği öğrenildi.
Portekizli'nin, En-Nesyri'ye verdiği kadar artık Cenk'e de şans tanımayı düşündüğü ifade edildi.