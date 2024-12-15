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Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:50 Son Güncelleme: 15.12.2024 15:51

Beşiktaş'ta Rashica şoku!

Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Rashica şoku yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş’ta Rashica şoku!

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kosovalı yıldızın maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'ta Rashica şoku!
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