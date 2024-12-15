Beşiktaş’ta Rashica şoku!

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kosovalı yıldızın maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."