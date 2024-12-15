Daha agresif daha sert!

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş derbisini ve Athletic Bilbao maçlarını bir an önce unutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde bir anlamda final niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini vurguladı.Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydın, teknik ekip kararıyla bugün sahada olmayacak.Djiku'nun da cezalı olması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunma tandemini Çağlar- Becao ikilisinden kuracak.