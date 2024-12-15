Daha agresif daha sert!

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş derbisini ve Athletic Bilbao maçlarını bir an önce unutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde bir anlamda final niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini vurguladı. Kaybedilen son iki mücadelede yaşadıkları sorunları analiz eden Portekizli hoca, takımının daha sert ve hücumda da daha agresif oynaması gerektiğini söyledi.
SAMET DIŞARI ÇAĞLAR İÇERİ!
Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydın, teknik ekip kararıyla bugün sahada olmayacak. Önceki gün baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında ilk 11'e alınacak.
Djiku'nun da cezalı olması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunma tandemini Çağlar- Becao ikilisinden kuracak.