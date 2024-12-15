Esenler Erokspor, Kocaelispor’u deplasmanda 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erokspor, 2-0 kazandı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti. Bu sonucun ardından Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazanarak puanını 21'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Ahmet'in pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.



28. dakikada soldan Muharrem'in ortasında ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36. dakikada sağdan Oğuz'un ortasında altıpas üzerinde Catakovic kafay topu ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sol çaprazdan Turgay'ın pasında ön direkte Catakovic topu filelere yolladı. 0-2

78. dakikada Kocaelispor'un sağdan atağında Oğulcan'ın ceza sahası dışından pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Caktas'ın şutu az farkla auta çıktı.

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 57), Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 86), Josip Vukovic (Mijo Caktas dk.69), Barış Alıcı (Yusuf Cihat Çelik dk. 57), Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes (Mehmet Yılmaz dk.86), Markao

Yedekler: Harun Tekin, Giorgi Beridze, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Onur Öztonga

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Francis Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu (Sefa Narin dk. 69), Ryan Jack, Tugay Kaçar, Oğuz Ceylan, Alper Karaman, Oscar Pinchi (Junior Fernandes dk. 73), Hamza Catakovic (Berkay Aydoğmuş dk. 87)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Altar Han Hidayetoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Jair Tavares Silva, Ertuğrul İdris Furat

Goller: Hamza Catakovic (dk. 36 ve 51) (Esenler Erokspor)