Hatayspor - Göztepe maçında kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı konuk Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hatayspor, Aboubakar'ın 52. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra net pozisyonlar olsa da skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Djalma Silva'nın pasında ceza alanına hareketlenen Victor Hugo'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
6. dakikada Hatayspor ceza alanında oluşan karambolde topun Calvo'nun eline çarptığını belirleyen Atilla Karaoğlan VAR incelemesi sonucunda penaltıya hükmetti.
12. dakikada Romulo'nun kullandığı penaltı vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Joelson Fernandes'in sol çaprazdan uzak mesafeli sert vuruşunda Lis, topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Rivas'ın pasında ceza alanına hareketlenen Aboubakar'ın sağ çaprazdan sert şutunda Lis, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
45+7. dakikada Romulo'nun sağdan ortasında Victor Hugo'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu Erce ayaklarıyla çizgide uzaklaştırdı.
47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlığı kornere çeldi.
52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Rivas'ın altıpas içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Aboubakar, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
75. dakikada Rui Pedro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis'i geçmeye çalışan Aboubakar açısını kaybedince Fernandes'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
77. dakikada Dennis'in pasında topla buluşan Matsuki'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.