Hatayspor - Göztepe maçında kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı konuk Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hatayspor, Aboubakar'ın 52. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra net pozisyonlar olsa da skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.