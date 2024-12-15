İkisi de gözden çıkarıldı!

Galatasaray'da ara transfer dönemi stratejisi netleşti. Yeni sözleşme talebini geri çeviren Victor Nelsson
'u satma kararı alan sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan pazarında kendisine kulüp arayan Hakim Ziyech
ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İki oyuncunun yerine arayışlara şimdiden başlayan Aslan, Ocak ayında ilk 11 oynayabilecek düzeyde en az iki takviye yapacak.
Teknik direktör Okan Buruk, transferi planlanan savunma oyuncusunun hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilmesini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, şu ana kadar defansın sağında ve merkezde birçok isim denedi.
İKİ TRANSFER + SALLAİ EKLENECEK
Hücum hattının iki kanadında da oynayabilen kenar forvet arayan Galatasaray, uzun süredir Fluminense'de olan Jhon Arias ile ilgileniyor.
Ayrıca listeye Liverpool'da forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Federico Chiesa da eklendi. Avrupa Ligi listesinde 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Cimbom, iki yeni transferin dışında Roland Sallai'nin ismini UEFA'ya bildirecek. Sezonu kapatan Mauro İcardi de listeden çıkarılacak. Galatasaray, sözleşmeleri bitecek 38 yaşındaki Fernando Muslera
ile 37'lik Dries Mertens'in
yerini de sezon sonunda doldurmayı hedefliyor.
Levent TÜZEMEN
ZİYECH VE NELSSON ARTIK GEMİLERİ YAKMIŞ
Galatasaray, Ziyech ile yollarını ayırabilir çünkü Faslı yıldızın maalesef vücut dili çok iyi değil.
Yani
G.Saray'da kalmak istemiyor. Zaten yönetim, ocak
ayında hem beklere hem kanada hem de savunmaya
bir futbolcu almayı planlıyor. Nelsson'un, Malmö deplasmanındaki
görüntüsü çok hoş değildi. Okan hoca,
formayı adaletli dağıttı. Sanchez'in pahalı transfer
olduğunu düşünmeyip Nelsson'a takımda şans verdi. Danimarkalı stoper, hocasının bu kadar adaletli olduğunu bilemesine rağmen tavır koymakta hata yaptı.
Sezon başındaki Beşiktaş ile oynan Süper
Kupa maçında Nelsson yaptığı hatadan sonra kendini
toparlayamadı, çaba da sarf etmedi. Eğer bir talibi
varsa, G.Saray da iyi bir ücret kazanacaksa satılması
doğru olur. Ucuza verilmemelidir. Nelsson kalırsa
Okan hoca, geçen sezon ile bu sezon arasındaki
farklılıkları kendisine anlatmalıdır. Ama görünen o
ki Nelsson gemileri yakmış sanki transfer olmak istiyor gibi bir hava sergiliyor.
G.Saray, Ziyech ve Nelsson ile ilgili
karar verirken ekonomik yönden de
doğru planlama yapmalı.