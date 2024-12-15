İkisi de gözden çıkarıldı!

Galatasaray'da ara transfer dönemi stratejisi netleşti. Yeni sözleşme talebini geri çeviren'u satma kararı alan sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan pazarında kendisine kulüp arayanile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İki oyuncunun yerine arayışlara şimdiden başlayanTeknik direktör Okan Buruk, transferi planlanan savunma oyuncusunun hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilmesini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı,Hücum hattının iki kanadında da oynayabilen kenar forvet arayan Galatasaray, uzun süredirAyrıca listeye Liverpool'da forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Federico Chiesa da eklendi. Avrupa Ligi listesinde 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Cimbom, iki yeni transferin dışında Roland Sallai'nin ismini UEFA'ya bildirecek. Sezonu kapatan Mauro İcardi de listeden çıkarılacak. Galatasaray, sözleşmeleri bitecekileyerini de sezon sonunda doldurmayı hedefliyor.Galatasaray, Ziyech ile yollarını ayırabilir çünküYaniG.Saray'da kalmak istemiyor. Zaten yönetim, ocakayında hem beklere hem kanada hem de savunmayabir futbolcu almayı planlıyor. Nelsson'un, Malmö deplasmanındakigörüntüsü çok hoş değildi. Okan hoca,formayı adaletli dağıttı. Sanchez'in pahalı transferolduğunu düşünmeyip Nelsson'a takımda şans verdi.Sezon başındaki Beşiktaş ile oynan SüperKupa maçında Nelsson yaptığı hatadan sonra kendinitoparlayamadı, çaba da sarf etmedi. Eğer bir talibivarsa, G.Saray da iyi bir ücret kazanacaksa satılmasıdoğru olur. Ucuza verilmemelidir. Nelsson kalırsaOkan hoca, geçen sezon ile bu sezon arasındakifarklılıkları kendisine anlatmalıdır. Ama görünen okiG.Saray, Ziyech ve Nelsson ile ilgilikarar verirken ekonomik yönden dedoğru planlama yapmalı.