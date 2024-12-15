İspanyol gazeteciden A Milli Takım'a övgüler! "Türk futbolunun en iyisi olacak"

Türkiye'nin çok güçlü ve önlem alınması gereken bir takım olduğunu belirten Herrero, şöyle devam etti: "Çok iyi bir Avrupa Kupası geçirdiler. Daha iyi oynadıkları ve kazanmayı hak ettikleri maçta Hollanda'ya elendiler. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi deneyimli isimler ile Arda Güler, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü gibi parlak geleceğe sahip oyunculardan oluşan bir karışıma sahipler."

"FERDİ BANA ÇOK HOŞ BİR SÜRPRİZ YAPTI, TANIMIYORDUM"

Avrupa Kupası'nda Ferdi Kadıoğlu'nu gerçekten çok beğendim. Onu pek tanımıyordum ve bana hoş bir sürpriz yaptı. Harika bir sol bek. Çalhanoğlu, dünyanın en iyi oyun kurucu orta sahalarından birisi. Ancak o Türkiye'nin en önemli futbolcusu olsa da yıldızı Arda'dır. O seçilmiş biri, farklı bir oyuncu.

"ARDA EN İYİ TÜRK FUTBOLCU OLACAK"

Hiç şüphesiz tarihin en iyi Türk futbolcusu olacak. Real Madrid'de daha fazla dakikayı hak ediyor. Mükemmel bir sol ayağı ve gol atma konusunda harika sezgileri var. En önemlisi Türkiye'nin en büyük tehlikesi. İspanya gelirse tabii ki maçın favorisi olacaktır. Ancak önlem alınmaması durumunda Türkiye cezayı keser."