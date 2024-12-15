Manchester derbisinde kazanan ManU oldu!

İngiltere Premier Lig'in 16'ncı haftasında Manchester City ile Manchester United, derbi maçta karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 36'ncı dakikada Gvardiol'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında Bruno Fernandes'in penaltı golüyle skora dengeyi getiren Manchester United, bu golün 1 dakika sonrasında Diallo'nun golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Manchester City'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

CITY'NİN 5.YENİLGİSİ

Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, Manchester City 27 puanda kaldı. Önde olduğu karşılaşmanın son anlarında yediği 2 golle rakibine mağlup olan Manchester City, bu sezonki 5'inci mağlubiyetini aldı. Guardiola ve öğrencileri, bu sonuçla son 7 maçın 5'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Öte yandan Manchester United ise derbi zaferiyle 2 haftalık mağlubiyet serisine son verdi.