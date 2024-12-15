Sivasspor’da teknik direktörlük için 2 isim öne çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimler de ortaya çıktı. Yönetim, sezonun geri kalanında takımı toparlayacak ve Süper Lig'de tutunmasını sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmayı hedefliyor.

2 İSİM ÖNE ÇIKTI

Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.