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Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:10

Sivasspor'da teknik direktörlük için 2 isim öne çıktı!

Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Yönetim hoca adayı için 2 ismi düşünüyor.

İHA
Sivasspor’da teknik direktörlük için 2 isim öne çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimler de ortaya çıktı. Yönetim, sezonun geri kalanında takımı toparlayacak ve Süper Lig'de tutunmasını sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmayı hedefliyor.

2 İSİM ÖNE ÇIKTI

Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.

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Sivasspor'da teknik direktörlük için 2 isim öne çıktı!
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