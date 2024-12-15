SÜPER LİG: Antalyaspor, Kayserispor’u 2 golle devirdi!

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 21 puana yükselirken, Kayserispor 15 puanda kaldı.

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

23'üncü dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Kayserispor'da Karimi'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric kurtardı.

24'üncü dakikada sol kanattan hızlı gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un içeriye çevirdiği topta Van De Streek'in ayağının içiyle yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

28'inci dakikada Kaluzunski'nin köşe vuruşundan ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya gitti.

45+1'inci dakikada kaleci Kenan Piric'in uzun pasında Kayserispor savunmasının büyük hatasını iyi değerlendiren Van de Streek, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

68'inci dakikada Samudio'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanına doğru kat ederek yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

70'inci dakikada Karimi'nin kaleciye pası kısa düşünce araya giren Sam Larsson'un kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşu Jeanvier son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi ve topu kornere gönderdi.

74'üncü dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Erdoğan Yeşilyurt yerden içeri çevirdi. Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

78'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Safuri'nin uzaklardan sert vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

Mücadele 2-0 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç.

ANTALYASPOR: Kenan Piric - Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Kaluzinski, Soner (Dk. 84 Erdal Rakip), Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)

KAYSERİSPOR: Onurcan - Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Baran Ali (Dk. 64 Nazon), Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)

GOLLER: Dk. 45+1 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Antalyaspor)