Trabzon’da savunma krizi!

Trabzonspor'da sakatlıklar sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde Batagov ve Serdar ikilisine görev vermeye hazırlanırken,Önceki akşam yapılan idmanda ayağında ağrı hisseden 21 yaşındaki Türk stoper, tedbir amaçlı olarak dünkü idmana katılmadı. Oyuncunun debide oynayıp oynayamayacağına son kontrollerine bakılıp karar verileceği belirtildi.Oyuncu hemen hastaneye kaldırılırken maçta olup olmayacağı bugün yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak. Diğer stoperlerdenSağlıklı olan isimler Batagov ve Ali Şahin Yılmaz... Bu nedenle altyapıdan genç stoper Arda Öztürk de A takım antrenmanına dahil edildi.