Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi!

Bandırmaspor, 1. Lig'in 16. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.



Gençlerbirliği'nin gollerini 32. dakikada Nalepa ve 81. dakikada Metehan Mimaroğlu attı. Bandırmaspor'un golleri ise 45. dakikada Paixao ve 53. dakikada Paulinho'dan geldi.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 32'ye yükseltirken, Gençlerbirliği puanını 23 yaptı.

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Nomal dk. 69), İbrahim Kaya, Marco Paixao (Adama Salimou dk. 88), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kerem Atakan Kesgin dk. 84), Rametullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Emirhan Ayhan, Edson

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Peter Etebo, Metehan Mimaroğlu (Umut İslamoğlu dk. 88), Oğuzhan Berber, Nalepa, Zan Zubek, Sami Gökhan Altıparmak (Mustapha Yatabere dk. 57), Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 57), Amilton, Elias Durmaz (Çağrı Fedai dk. 76)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mete Kaan Demir, Berat Can Sebat, Aias Aosman, Emirhan Ünal, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Nalepa (dk. 32), Metehan Mimaroğlu (dk. 81) (Gençlerbirliği), Marco Paxaio (dk. 45+1), Paulinho (dk. 54) (Bandırmaspor)