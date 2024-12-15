Trendyol 1. Lig: Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 16.. hafta maçında Çorum FK, Amed SK'yi konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle bitti.

Amed SK'nin golünü 68. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan kaydetti. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Zargo Toure kendi kalesine attı.



Bu sonucun ardından Çorum FK 24, Amed SK ise 22 puana yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada topla buluşan Atakan Akkaynak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kale üzerinden dışarı çıktı.

20. dakikada Burak Süleyman'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde buluşan Kadir Seven'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

68. dakikada penaltıda topun başına geçen Ferhat Yazgan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası içinde pasında Zargo Toure meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Jacco Verheydt (Kabongo Kasongo dk. 77), Tunahan Ergül (Atakan Cangöz dk. 88), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Paulo Bartolomeu (Amar Catic dk. 88), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Eren Karadağ dk. 84)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Mehmet Tayfun Dingil, Ozan Sol, Atila Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Serkan Odabaşoğlu (Kristijan Lovric dk. 71), Mehmet Murat Uçar, Bruno Lourenço (Doğancan Davas dk. 90+5), Adama Traore, Assombalonga (Yakal Taylan dk. 80), Uğur Adem Gezer, Max Alpin Gradel, Ömer Bayram, Yılmaz Ceylan (Sinan Kurt dk. 46)

Yedekler: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur, Alberk Koç, Nicolas Julio Nkoulou Ndoubena, Oktay Aydın

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Ferhat Yazgan (dk. 68) (Çorum FK), Zargo Toure (dk. 74 k.k.) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Burak Süleyman (dk. 90)