Vargas’ta sıkı pazarlık

Şenol Güneş yönetiminde, yeniden yapılanma için kolları sıvayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli hoca; forvet, kanat, orta saha ile stoper ve bek bölgelerine takviye isterken öncelik, Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması nedeniyle hücumun soluna verildi.Arjantinli yıldız, ilk etapta imza parasıyla birlikte sezon başına 3 milyon Euro talep ederken sonrasında 2.5 milyon Euro'ya kadar indi. Trabzonspor ise 1.5 milyon Euro önerdi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yönetim, boşa çıkacağı için bonservis maliyeti olmayan Vargas ile anlaşmanın yollarını arıyor. 2021-22 sezonunda Adana Demirspor formasını giyen Tangocu'nun transferinin 1-2 hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Oyuncunun Menajeri Cosentino,