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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Vargas’ta sıkı pazarlık

Trabzonspor, Arjantinli sol kanadın transferi için yoğun çaba harcıyor. Shangai Port ile sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, ilk etapta imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro istedi, sonra 2.5’a düştü. Bordo-mavililer ise 1.5 milyon Euro önerdi

YUNUS EMRE SEL
Vargas’ta sıkı pazarlık
Şenol Güneş yönetiminde, yeniden yapılanma için kolları sıvayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli hoca; forvet, kanat, orta saha ile stoper ve bek bölgelerine takviye isterken öncelik, Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması nedeniyle hücumun soluna verildi. Geniş bir liste üzerinden ilerleyen bordo-mavili takım, deneyimli çalıştırıcının onayını alan Matias Vargas'la pazarlıklara başladı. Arjantinli yıldız, ilk etapta imza parasıyla birlikte sezon başına 3 milyon Euro talep ederken sonrasında 2.5 milyon Euro'ya kadar indi. Trabzonspor ise 1.5 milyon Euro önerdi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yönetim, boşa çıkacağı için bonservis maliyeti olmayan Vargas ile anlaşmanın yollarını arıyor. 2021-22 sezonunda Adana Demirspor formasını giyen Tangocu'nun transferinin 1-2 hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Oyuncunun Menajeri Cosentino, "Shanghai Port yeni mukavele teklifi sundu ama Vargas için Türkiye çok önemli bir seçenek. Tüm opsiyonlar için masadayız" açıklamasında bulundu.

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Vargas’ta sıkı pazarlık
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