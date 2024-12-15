Yiğido’da deprem: Bülent Uygun istifa etti

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dün sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Son olarak Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Yiğido'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcının yönetime istifasını gönderdiği ve yapılan toplantı sonrası yolların ayrılmasına karar verildiği kaydedildi. Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen kırmızı-beyazlı ekip, Uygun yönetiminde bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 18 puan toplamıştı.
Sivasspor'da Bülent Uygun'un yerine Fatih Tekke, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın isimlerinin konuşulduğu gelen haberler arasında.