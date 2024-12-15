Yiğido’da deprem: Bülent Uygun istifa etti

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dün sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Son olarak Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Yiğido'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcının yönetime istifasını gönderdiği ve yapılan toplantı sonrası yolların ayrılmasına karar verildiği kaydedildi.Sivasspor'da Bülent Uygun'un yerine Fatih Tekke, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın isimlerinin konuşulduğu gelen haberler arasında.