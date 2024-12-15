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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Yiğido’da deprem: Bülent Uygun istifa etti

Yiğido’da deprem: Bülent Uygun istifa etti
Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dün sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Son olarak Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Yiğido'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcının yönetime istifasını gönderdiği ve yapılan toplantı sonrası yolların ayrılmasına karar verildiği kaydedildi. Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen kırmızı-beyazlı ekip, Uygun yönetiminde bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 18 puan toplamıştı. Sivasspor'da Bülent Uygun'un yerine Fatih Tekke, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın isimlerinin konuşulduğu gelen haberler arasında.
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Yiğido’da deprem: Bülent Uygun istifa etti
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