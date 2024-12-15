Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zaniolo golünü attı ama hocası Gasperini’yi kızdırdı!
Giriş Tarihi: 15.12.2024

Zaniolo golünü attı ama hocası Gasperini’yi kızdırdı!

Zaniolo golünü attı ama hocası Gasperini’yi kızdırdı!
İtalya Serie A'da Atalanta deplasmanda Cagliari'yi 1-0 yenerken, G.Saray'ın Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo karşılaşmaya damgasını vurdu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü, 64'te oyuna giren ve iki dakika sonra ağları sarsan Zaniolo kaydetti. Ancak 25 yaşındaki yıldızın, golden sonra yaptığı abartılı sevinç Cagliari tribünlerini ayağa kaldırırken hocası Gasperini'yi de kızdırdı. Gasperini, "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu karıştırdı" dedi. Genç oyuncu, Roma'ya attığı golün ardından da yaptığı çirkin hareketlerle rakip takım taraftarlarını çıldırtmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaniolo golünü attı ama hocası Gasperini’yi kızdırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA