Zaniolo golünü attı ama hocası Gasperini’yi kızdırdı!

İtalya Serie A'da Atalanta deplasmanda Cagliari'yi 1-0 yenerken, G.Saray'ın Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo karşılaşmaya damgasını vurdu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü, 64'te oyuna giren ve iki dakika sonra ağları sarsan Zaniolo kaydetti.Gasperini,Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu karıştırdı" dedi. Genç oyuncu,'ya attığı golün ardından da yaptığı çirkin hareketlerle rakip takım taraftarlarını çıldırtmıştı.