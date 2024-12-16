ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Kartal, Adana Demirspor’un konuğu! İlk 11’ler belli oldu...

Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.

Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Oxlade-Chamberlain, Can Keleş, Rafa Silva, Semih

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista, Ciro Immobile ile sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakacak.