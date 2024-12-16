Antalya, Kayseri’yi eli boş gönderdi

Antalyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Kayserispor'u 2-0 yendi. 45+1'inci dakikada kaleci Kenan Piric'in uzun pasında Kayserispor savunmasının büyük hatasını iyi değerlendiren Van de Streek, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.Güvenlik yere düşerken büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü. 74'üncü dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Erdoğan Yeşilyurt yerden içeri çevirdi. Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.