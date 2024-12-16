Fenerbahçe açıkladı! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlıkları...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i Dzeko ve En Nesyri (2)'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Fenerbahçeli oyuncular Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın zorlu karşılaşmada sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişlerdi.

Becao'nun en 6 ay, Oğuz Aydın'ın 3 hafta ve Livakovic'in de 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.