Fenerbahçe açıkladı! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlıkları...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i Dzeko ve En Nesyri (2)'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Fenerbahçeli oyuncular Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın zorlu karşılaşmada sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişlerdi.
Becao'nun en 6 ay, Oğuz Aydın'ın 3 hafta ve Livakovic'in de 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
"Sağlık Durumu Bilgilendirme"
"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."