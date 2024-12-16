GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Cimbom, evinde Trabzonspor’u konuk ediyor! 11’ler belli oldu...

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Barış Alper

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Jakobs, Davinson, Nelsson, Efe, Kerem, Eyüp, Yusuf, Batshuayi, Osimhen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezonun 21. haftasında Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun iki, Kaan Ayhan'ın da bir golüyle 5-1 kazandı.