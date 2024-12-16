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Giriş Tarihi: 16.12.2024 19:44 Son Güncelleme: 16.12.2024 20:01

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Cimbom, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor! 11'ler belli oldu...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Derbi öncesi Okan Buruk ve Şenol Güneş'in ilk 11 tercihleri belli oldu. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Cimbom, evinde Trabzonspor’u konuk ediyor! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Barış Alper

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Jakobs, Davinson, Nelsson, Efe, Kerem, Eyüp, Yusuf, Batshuayi, Osimhen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezonun 21. haftasında Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun iki, Kaan Ayhan'ın da bir golüyle 5-1 kazandı.

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GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI | Cimbom, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor! 11'ler belli oldu...
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