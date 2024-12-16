Hatay ve Göztepe puanları paylaştı

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lt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hatayspor, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada ev sahibi takımdan Calvo'nun eline çarpan top sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a çağrıldı. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Romulo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada bu kez top Göztepeli Victor Hugo'nun eline çarptı. Hakem bir kez daha penaltı verdi. Ancak VAR uyarısının ardından kararını değiştirdi.
52'de Rivas'ın ortasında Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup sonucu ilan etti: 1-1.