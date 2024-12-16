Kocaelispor zirveyi kaptırdı

1. Lig'de 16. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider Kocaelispor, sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup olarak büyük hüsran yaşadı.51'de bir kez daha sahneye çıkan Bosna Hersekli forvet, Kocaeli'nin umutlarını bitirdi. Bandırmaspor da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak puanını 32'ye yükseltti ve averajla liderliği Ertuğrul Sağlam'ın öğrencilerinden aldı.Çorum FK-Amed: 1-1, Ümraniye-Keçiörengücü: 1-2.