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Giriş Tarihi: 16.12.2024

Kocaelispor zirveyi kaptırdı

Kocaelispor zirveyi kaptırdı
TRENDYOL 1. Lig'de 16. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider Kocaelispor, sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup olarak büyük hüsran yaşadı. İstanbul ekibinin en formda ismi Hamza Catakovic, 36. dakikada fileleri havalandırarak yine takımını sırtladı. 51'de bir kez daha sahneye çıkan Bosna Hersekli forvet, Kocaeli'nin umutlarını bitirdi. Bandırmaspor da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak puanını 32'ye yükseltti ve averajla liderliği Ertuğrul Sağlam'ın öğrencilerinden aldı. Diğer sonuçlar şu şekilde: Çorum FK-Amed: 1-1, Ümraniye-Keçiörengücü: 1-2.
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Kocaelispor zirveyi kaptırdı
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