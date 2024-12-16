Kocaelispor zirveyi kaptırdı

TRENDYOL
1. Lig'de 16. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider Kocaelispor, sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup olarak büyük hüsran yaşadı. İstanbul ekibinin en formda ismi Hamza Catakovic, 36. dakikada fileleri havalandırarak yine takımını sırtladı.
51'de bir kez daha sahneye çıkan Bosna Hersekli forvet, Kocaeli'nin umutlarını bitirdi. Bandırmaspor da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak puanını 32'ye yükseltti ve averajla liderliği Ertuğrul Sağlam'ın öğrencilerinden aldı. Diğer sonuçlar şu şekilde:
Çorum FK-Amed: 1-1, Ümraniye-Keçiörengücü: 1-2.