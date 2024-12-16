Okan Buruk: "Yolumuza devam ediyoruz"

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça golle, iyi başladıklarını belirten Okan Buruk, "Maça başlangıcımız iyiydi. Golle başladık. Daha sonra geçiş hücumu yedik ve beraberlik oldu. 2-1 sonrası 3'üncü golü bulma şansımız geldi. Daha rahat içeri girebilirdik. Hem rakibimizin hücum hattının en iyi maçlarından birini oynaması bizim de savunma anlamında en kötü maçlarımızdan biriydi. Gollerden bir tanesi net şekilde dışardan çevrildi. Geriye düştüğümüz bir maç. Sonra yine oyunun içine girdik. 4-3 kazandık. 3-3'ten net pozisyonu vardı rakibin. Geri de düşebilirdik. En iyi olmadığımız günde, kulübeden giren oyuncuların bile sürelerini hesapladık. Günün sonunda zorlu bir dönemde önemli bir maç kazandık. Trabzonspor'u oyundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Psikolojik olarak da aynı şey devam ediyor'' şeklinde konuştu.

"ONUN DEYİMİYLE SKANDAL BİR KARAR"

Ozan Tufan'ın attığı gol öncesinde topun dışardan çevrildiğini, VAR'ın bu pozisyona neden karışmadığını bir hakem hocasına sorduklarını dile getiren Buruk, "Biz de bir hakem hocasına sorduk. Orada VAR'ın neden devreye girmediği için. Onun deyimiyle skandal bir karar. Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazı değişti diye bir şey duyduk hakemlerden. Konuştuğumuz hoca, skandal bir karar olarak değerlendirdi'' ifadelerini kullandı.

"RAKİBE BİR ÇOK POZİSYON VERDİK"

Trabzonspor'un çizgileri iyi kullanan bir takım olduğunu ve bunu bilerek maça hazırlandıklarını söyleyen teknik adam, "Bir sürpriz olmadı bizim için. Visca, Nwakaame çizgi oyuncuları. Uğurcan'a giden toplar uzun top olarak gidecek diye düşünmüştük. Daha çok uzun toplar bekliyorduk. Bunu bile bile yediğimiz uzun toplar oldu. İkinci, dönen toplarda da sıkıntı yaşadık. Savunma anlamında en güçlü, formda olduğumuz bir gün değildi. İyi niyetli her şeyi yapmaya çalıştılar. Berkan'a ayrı bir rol vermedik. Top bizdeyken 3'lü olmasını istedik. Oyunun genelinde en iyi savunma performansı yoktu. Sizin için çok zevkli bir maç oldu. Rakibe birçok pozisyon verdik. Daha iyi savunma yapabilirdik. İlk defa bir arada oynayan bir dörtlü vardı. Kaan'a da bir günlük antrenmanla oynatabildik. Rakibimizin hücum hattı çok kuvvetli ama pozisyon verecek demiştim. İyi savunma yapmamız gerekiyor dedik ama yapabildik mi yapamadık'' dedi.

"HÜCUMDA İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALDIK"

Michy Batshuayi'yi neden 11'de değerlendirmediği yönünde gelen soru üzerine Okan Buruk şöyle konuştu:

"Batshuayi ilk 11'de başladığında performans veremediği zamanlar oldu. Bu tür maçlarda gol atması önemliydi. Biraz da Barış'ın hızını, Yunus ve Sallai'nin de hareketliliğini kullanmak istedik. Rakibimizin İlk yarıda bunu net şekilde aldık. Yunus'un attığı gol, Sallai'nin hareketliği, hücumda istediğimiz verimi aldık. Skor olarak geri düşmemiz, Batshuayi'yi düşündüm. Nwakaame'nin Jelert'in zorladığı anlarda da Sallai'yi orada değerlendirdik.''

"ZIYECH YERİNE YUSUF'U TERCİH ETTİM"

Ziyech'in kadroya alınmama nedeniyle ilgili gelen soruya Okan Buruk şöyle cevap verdi:

"Yusuf da yabancı statüsünde olduğu için 12 yabancımız vardı. Yusuf'a da çok az şans verdim. Maçın son bölümünde onu kullandık. Beklentim yüksek ondan. Yusuf, Barış gibi Yunus gibi potansiyeli olan bir oyuncu. Yusuf'u tercih ettim bugün Ziyech yerine. Bugün verilen karar bundan ibaret.''

"ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Galibiyet golünün ardından takımın yaşadığı sevincin önemli olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Bu sevinci yaşamak çok önemli. Şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu sevinçler çok önemli. Bunu çok değerli buluyorum. Geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık. Bunun derbi maç olması, 6 puanlık farkı sürdürmek, bugünkü galibiyetin değerini gösteriyor. Bu sene şampiyonluğu kazanırsak bu maçın da çok büyük payı söyleyeceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.