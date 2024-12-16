Salih Uçan: "Söylenecek çok şey var ama..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Salih Uçan ve Mert Günok açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var." diye konuştu.

"CAMİAM ADINA ÇOK ÜZÜCÜ"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü." dedi.

MERT GÜNOK: "FORMANIN AĞIRLIĞINI HERKESİN BİLMESİ GEREKİYOR"

Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok da 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN UTANÇ VERİCİ"

Söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.