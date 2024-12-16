Şenol Güneş: "Son dakika böyle bir gol yemek bizim için ağır oldu”

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmaya ihtiyaçları olduklarını belirten Şenol Güneş, "Moralli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Biz de onun için sahaya çıktık. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. 2 tarafın da anlayışı kazanmak üzerine olduğu için git gelli bir oyun oldu. Öne geçtik, sonra geri düştük. Beraberlikten sonra duran toptan yedik. Tüm oyuncular varken gol yedik. 4-3 kazanmayı beklerken mağlup ayrıldık. Artılarımız var. 3 gol yedik. Yine duruş hatalarından verdiğimiz pozisyonlar var. Rakibin çabuk oyununda pozisyon almalarda sıkıntılarımız oldu. Bunlar üst seviye takımlarda olmaması gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Üzgünüz, kızgınız. Şanssızlığımız da var. Son dakika böyle bir gol yemek bizim için ağır oldu" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPMAMAMIZ LAZIMDI"

Takımın başına geçtiklerinden beri savunmanın göbeğinde sıkıntıları olduğunu dile getiren Güneş, "Biz kadro oluşturmaya çalışıyoruz. İdeal 11'i bulmak istiyoruz. Geldiğimiz dönemden beri göbekte sıkıntılarımız oldu. Geç gelenler, hazır olmayanlar vardı. Serdar hazırlık dönemi geçirmeden geldi. Son bölümde kramp girdi. Eren tam atış anında elini kaldırdı. Bunlar da talihsizlik. Bütün oyuncular savaştı. Visca'nın da ayağında bir gerginliği vardı. Kenarda Nwakaame gayet iyiydi. Cham iyi oynadı. Zamana oynayalım dedik Umut'u koyduk. Herhalde kendi kalemize attık. Genç çocuk. Başka gol yesek üzülmezdim. Hata yapmamamız lazımdı. Duran toptan gol yemeyen takımdık. Oyun olarak git geller oldu. Çıkarken top kaybı yapmazsanız 4'ü 5'i bulabilirsiniz. Rakipte kullandığı oyuncuların bir kısmı sakat da olsa oyuna girenler katı yapacak oyuncular. Bizim oyuncular genç takım oyuncuları" diye konuştu.

"FİLLEŞ TEPİŞİYOR, ÇİMLER EZİLİYOR"

Karşılaşmaların hakemleriyle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Sarı kart gördüm. Aynı noktada sarı kartlık pozisyonu görmedi. Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Hakem, zemin, rakip ne olursa biz top oynamaya çalışan bir takımız. Taraftara söyleyecek sözümüz yok. Tek şansımız bu futbolu devam ettirmek. Hakemler zaten konuşuluyor. Bariz bir hata varsa zaten görülür. Kimin ne konuştuğunu ne konuşmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"MORAL OLARAK İYİ DEĞİLİZ"

Kötü gidişatın takımın üstünde stres yarattığına dikkat çeken Güneş, şöyle konuştu:

"Bu maçta oldu, Fenerbahçe maçında oldu. Taca attık gol yedik, burada duran toptan yedik. Bazen basiret bağlandığı zaman böyle olabiliyor. Geçen maçta oyuncu kenara gelirken gol yedik. Bu maçta değişiklikten sonra yedik. Bunlar yaşanacak şeyler. Futbol böyle bir şey. 81'de gol attık Kasımpaşa'da. 2 defa kalemize geldiler. Onlar da gol oldu. Takımın sonuçlarının kötü gitmesi de takımda stres yapıyor. Bizde de bu yaşanıyor. Oyun arzusu olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. İlk yarı pas yaparak çıksak daha iyi olabilirdi. 3 puanı kaybettik. Moral olarak iyi değiliz. Bu maçtan 3 puan alsak ivme kazanabilirdik. Takım oyunu ortaya çıkartacak bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz."

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Yedikleri son golde rakip oyuncuya kafa vurdurmamaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Her türlü sonuçtan bağımsız karakteriniz koymak zorundasınız. Nerede eksiğimiz var daha iyi değerlendiriyorsunuz. Gol yedik, gol attık bunları düzeltebilirsiniz. Hatalarımız da var. Penaltı mı değil mi ayrı konu ama o pozisyona bile maruz kalmamak lazım. Kafayı bile vurdurmamız gerekiyordu. Taç oldu. Eksiklerimizi düzelterek daha iyi olabiliriz. Geçen hafta kazanılması gereken maçta 2 puan kaybettik. Bugün çok konuşulan bir maç oldu. Biz kazansaydık Galatasaray üzülecekti. Şimdi tam tersi oldu" dedi.

"GERİDE SAYISAL BİR SIKINTIMIZ VAR"

Eksik bir kadrolarının bulunduğu, buna göre devre arasında kaç transfer yapacakları yönünde gelen soru üzerine Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Kadro dışı diye bir şey yok. Mukaveleleri bittiği için seneye devam etmeyeceğiz. Faydalanma durumu olmadığı için gitmelerinde fayda var. Kadro oluşturmak istiyoruz. Takıma katkı yapanları kullanmak istiyoruz. Okay sakat, Savic uzun zamandır sakat. Hüseyin, Arif, Serkan sakat. Dragus, 2-3 maç oynadı. Antrenmanda basit bir pozisyonda kasıkta kanama oldu. Serdar'da çatlak vardı. İğneyle oynattık. 2 stoperimizin biri Mendy. Rakip çift forvet olunca 3'lüye döndük. Hücumda daha fazla sayımız var. Geride sayısal bir sıkıntımız var. Oraya oyuncu alacağımızı söyledik. Transferden önce takım oluşturmak önemli. Bu konuda da mesafe aldık. Böyle devam edersek devre arasında takviyelerle daha iyi bir takım oluruz diye düşünüyorum."

"BURASI EĞİTİM YERİ DEĞİL"

Hakem eğitiminin Süper Lig'de yapılamayacağını belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kim ne dedi ne demedi herkesin gözü önünde oluyor. Federasyon, kulüp başkanları, hakemler… Bunlarla ilgili kanaatimi söyledim. Takımların başı yanıyorsa burası eğitim yeri değil. 2'nci Lig, 3'üncü Lig'de eğitirsin. Güzel bir saha, ambiyans var. Hakem ve rakip ne yaparsa yapsın oyuna bakın dedim. Oynamaya çalıştılar. İlk 15 dakikalık bölümde rahatsızlık olduğunu görüyorum. Oyuncuların haksız bir karar vereceği endişesi doğru değil. Trabzonspor'un düzelmeye güçlü olmaya ihtiyacı var. Pes etmeden yeniden ayağa kalkmalıyız."