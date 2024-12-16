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Giriş Tarihi: 16.12.2024 20:02 Son Güncelleme: 16.12.2024 20:12

SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara Adana'da büyük tepki! Taraftar duruma isyan etti...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16.haftasında konuk olduğu Adana Demirspor maçının ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Taraftarlar, tribünde duruma tepki gösterirken, ilk yarının bitiş düdüğüyle siyah-beyazlı futbolcular deplasman tribününde yer alan taraftarlara gitti.

SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara Adana’da büyük tepki! Taraftar duruma isyan etti...

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

31. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

TARAFTARLAR TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Adana'da Beşiktaş'ı desteklemek için deplasman tribününe gelen taraftarlar, üst üste gelen goller sonrası skora tepkilerini dile getirdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle taraftarlar, kaptan Mert Günok'tan takımı tribüne getirmelerini istedi.

BAZI FUTBOLCULAR GİTTİ

Bazı futbolcular tribüne giderken bazıları ise soyunma odasının yolunu tuttu.

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara Adana'da büyük tepki! Taraftar duruma isyan etti...
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