SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara Adana’da büyük tepki! Taraftar duruma isyan etti...

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
31. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
TARAFTARLAR TRİBÜNE ÇAĞIRDI
Adana'da Beşiktaş'ı desteklemek için deplasman tribününe gelen taraftarlar, üst üste gelen goller sonrası skora tepkilerini dile getirdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle taraftarlar, kaptan Mert Günok'tan takımı tribüne getirmelerini istedi.
BAZI FUTBOLCULAR GİTTİ
Bazı futbolcular tribüne giderken bazıları ise soyunma odasının yolunu tuttu.