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Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:20

Ankaragücü'nün kupadaki rakibi Menemen FK

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın TFF 2. Lig ekibi olan Menemen FK'ya konuk olacak.

İHA
Ankaragücü’nün kupadaki rakibi Menemen FK

TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Menemen FK ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.

Tek maç usulüne göre oynanacak olan zorlu müsabakada kazanan taraf bir üst tura yükselecek.
Menemen FK, 3. turda Elazığspor'u elemeyi başarırken, Ankaragücü ise yine bir İzmir ekibi olan Karşıyaka'yı eleyip 4. tura yükselmişti.
Ligde kötü günler geçiren ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, Ankaragücü'nü eleyerek moral depolamak istiyor.

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Ankaragücü'nün kupadaki rakibi Menemen FK
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