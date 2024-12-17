Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası’nda Vanspor’u 6 golle geçti

Goller: Dk. 19 Jurecka, Dk. 25 Emrecan Bulut, Dk. 35 ve Dk. 84 Zeqiri, Dk. 43 ve 45+2 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Zeqiri'nin yerden ceza sahasına ortasında Varesanovic'in şutunda, kaleci Cantuğ Temel'den seken topu önünde bulan Jurecka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Papanikolaou'nun yerden derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Emrecan Bulut'un şutunda, top ağlara gitti: 2-0

35. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Eray Korkmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda top kaleci Cantuğ Temel'den sekti. Tekrar oyun alanına dönen topu takip eden Zeqiri'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

43. dakikada Eray Korkmaz'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Zeqiri, meşin yuvarlağı kaleci Cantuğ Temel'in solundan ağlara gönderdi: 4-0

45+2. dakikada Zeqiri'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Varesanovic'in şutunda, top kaleci Cantuğ Temel'in ellerinin arasından filelere gitti: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

84. dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Buljubasic'in yerden ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Zeqiri, topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 6-0

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 6-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLE

GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Vanspor FK

GOL | Çaykur Rizespor 2-0 Vanspor FK

GOL | Çaykur Rizespor 3-0 Vanspor FK

GOL | Çaykur Rizespor 4-0 Vanspor FK

GOL | Çaykur Rizespor 5-0 Vanspor FK

GOL | Çaykur Rizespor 6-0 Vanspor FK