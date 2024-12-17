Golden Boy Web ödülü Kenan Yıldız’ın oldu!

Torino'da düzenlenen geceye katılarak ödülünü alan Kenan Yıldız yaptığı açıklamada "Bu ödülü taraftarlar sayesinde kazandım. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmek için seneye yeniden kazanmam gerekiyor" dedi.

Ödül törenini yakından takip eden Türk gazeteci ve aynı zamanda İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı milli oyuncunun bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus'un hem de Türk futbolunun gururu olduğunu ifade etti. Tuttosport ise 'Yıldız bir tane' başlığı atarak Kenan Yıldız'ın Juventuslu taraftarların idolü olduğuna dikkat çekti.