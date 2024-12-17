Hakan Çalhanoğlu Lazio’ya karşı şov yaptı!

Müsabakanın 2. yarısına da etkili oyununu sürdüren Inter, 51'de Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, 2 dakika sonra Dumfries, kafayla topu filelere gönderdi. Mavi-siyahlılar kalan dakikalarda Carlos Augusto ve Marcus Thuram ile goller bularak sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ligde 1 maçı eksik olan Inter, puanını 34'e yükselterek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. Milano ekibi Roma ekibine karşı tarihindeki en farklı skorlardan birine imza attı.