Hakan Çalhanoğlu Lazio’ya karşı şov yaptı!

Serie A'nın 16. haftasında Lazio, Olimpico'da Inter'i konuk etti. Milano ekibi 41. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Federico Dimarco farkı 2'ye çıkaran gole imza attı.
Müsabakanın 2. yarısına da etkili oyununu sürdüren Inter, 51'de Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, 2 dakika sonra Dumfries, kafayla topu filelere gönderdi. Mavi-siyahlılar kalan dakikalarda Carlos Augusto ve Marcus Thuram ile goller bularak sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.
Ligde 1 maçı eksik olan Inter, puanını 34'e yükselterek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. Milano ekibi Roma ekibine karşı tarihindeki en farklı skorlardan birine imza attı.