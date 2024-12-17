Konyaspor, Karacabey Belediyespor’u tek golle geçerek tur atladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
35. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasıyla ceza alanına giren Melih Bostan kaleciyi çalımladığı esnada kaleci Ahmet Daş topa dokunarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada Tunahan Taşçı'nın sap kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Melih İbrahimoğlu kafayı vurdu. Melih'in vuruşunu kaleci Ahmet Daş son anda kornere çeldi.
59. dakikada Melih Bostan bekletmeden ceza sahası içinde Tunahan Taşçı'ya pasını aktardı. Tunahan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
89. dakikada Umut Nayir, ceza alanı içerisinde Furkan Özcan'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi.
90. dakikada topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0