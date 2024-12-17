Trabzonspor, MHK’nin istifasını istedi

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray maçına çıkmadan önce emeklerinin yine gasp edileceği hissinin sadece kendilerinin değil tüm spor camiasının da beklentisi olduğunu savunarak "Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in inandırıcılığının aralık ayı itibariyle tamamen bittiğini iddia eden İskender, şunları kaydetti:

"Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli! Biraz gururları varsa 'Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık' deyip bugün istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz, Yarın herkes için çok geç olacak."