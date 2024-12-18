Doğru transfer fark açar ya da kapatır!

LEVENT TÜZEMEN

GÜRCAN BİLGİÇ

ALİ GÜLTİKEN

BÜLENT TİMURLENK

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki yarış nereye doğru gider? Puan farkı ne olur?F.Bahçe'nin ihtiyacı yok ama G.Saray'ın bir kanat, sağ bek, stoper ve santrfor ihtiyacı var.Kış şartları, maç yoğunluğu, sakat ve cezalıların sayısının artması sürpriz kapılarını açar.Galatasaray'ın önde olma avantajı var. Bu durum da takım psikolojisini önemli bir şekilde etkiliyor.Bugünün gerçeği; G.Saray, Trabzon galibiyetiyle önemli virajı iki tekeri dışarıda da olsa gördü.iki İstanbul takımına (Kasımpaşa, Eyüp) evinde 4 puan kaybetti. Geçen sene şampiyon olurken en büyük özelliği, İstanbul'daki takımlara sağladığı skor üstünlüğüydü. F.Bahçe evinde sadece G.Saray'a kaybetti ama diğer puan kayıplarını deplasmanlarda yaşadı. İki takımın da kaliteli ayakları var. G.Saray eğer ilk yarıyı 6 puan farkla kapatırsa çok büyük avantaj elde eder.G.Saray'ın, ikisi derbi birisi büyük maç olarak girdiği mücadeleden 9 puan çıkarması bu yarışta daha şanslı kılıyor. Ama Fenerbahçe de sonuna kadar bu yarışı kovalayacaktır. Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyonluk yarışını göğüsleme konusunda büyük şans yakalar.Çünkü takımlar eksikleriniara transferde tamamlamaya çalışır,ilk yarıdaki performanslarını değerlendirir,Galatasaray'ınoyun ve skor gücü çok yüksekancak pamuk ipliğine bağlı. Önemlioyuncularının performansıyla kazanıyorama eksildiği anda, omurgasındasıkıntı olduğunda bocalamayabaşlıyor. Davinson'uneksikliğinde Trabzonspor karşısındadefansın ne duruma geldiğinigördük. Fenerbahçe'nin en büyükşansı kulübesi.Daha enerjik-agresif oynayan birtakım görmeye başladık. Ara transferdede kadroya iyi isimler katacaklar.RAMSPark'taki derbiye kadar puan farkıkapanırsa kozlar F.Bahçe'yegeçer. G.Saray derbiyi kazanırsaligin dengesi Fenerbahçeiçin psikolojik eşiğe gelir.yarış geçen senekine benziyor. Aynı mücadele iki takım arasında sezon sonuna kadar gidecek. Bundan şüphe yok.Özellikle ligin ikinci yarısında baskılar ve sürecin yaklaşması, takımlar üzerinde farklı etkiler yaratabiliyor. Buna yöneticileri de dahil edebiliriz.Bugüne kadarki performanslar gösterdi ki iki takım da şampiyonluğa ulaşacak kadro kalitelerine sahip. Önemli olan sezonun boyu uzadıkça bu bahsettiğimiz dışarıdaki etkenleri doğru yönetebilmek. O yüzden bu yıl yine geçen yılın bir tekrarı olacaktır. İkili rekabetin son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum.Son üç maça baktığımızda muhteşem performanslar izledik. Fenerbahçe de bu kadar formda ve iki yıldır şampiyonluk elde etmiş rakibine karşı ufak tefek tökezlemeler yaşasa da kendi yolunda devam ediyor.de yoğun Avrupa fikstüründen sonra Eyüp (F.Bahçe) ve Kayseri (G.Saray) ile karşılaştıktan sonra 15 gün nefes alacaklar. Hem sakat oyuncuların geri dönüşü hem de sakatlıktan dönenlerin güçlenmesi için yeterli bir süre.Galatasaray'ın en formda ismi Okan Buruk, ortalamasının üzerinde gol yiyen savunmasını toparlamak zorunda. 24. haftadaki derbiye kadar bu yarış hakkında kesin ifadeler kullanmamak lazım. Bugünün gerçeği, G.Saray'ın Trabzonspor galibiyetiyle ligde önemli bir virajı iki tekeri dışarı çıkmış olsa da görmüş olması.İki kadronun da lideri teknik adamlar. Buruk ve Mourinho'nun liderliğini sorgulayacak değiliz. F.Bahçe'ye Talisca, G.Saray'a Dybala haberleri futbolsuz günlerde taraftarı avutacak iki özne olacak.