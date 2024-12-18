Doğru transfer fark açar ya da kapatır!

SORU:
G.Saray ile F.Bahçe arasındaki yarış nereye doğru gider? Puan farkı ne olur?
TÜZEMEN:
F.Bahçe'nin ihtiyacı yok ama G.Saray'ın bir kanat, sağ bek, stoper ve santrfor ihtiyacı var.
BİLGİÇ:
Kış şartları, maç yoğunluğu, sakat ve cezalıların sayısının artması sürpriz kapılarını açar.
GÜLTİKEN:
Galatasaray'ın önde olma avantajı var. Bu durum da takım psikolojisini önemli bir şekilde etkiliyor.
TİMURLENK:
Bugünün gerçeği; G.Saray, Trabzon galibiyetiyle önemli virajı iki tekeri dışarıda da olsa gördü.
LEVENT TÜZEMEN
EVİNDE DERBİYİ KAZANIRSA ASLAN ZAFERE ÇOK YAKLAŞIR
G.Saray,
iki İstanbul takımına (Kasımpaşa, Eyüp) evinde 4 puan kaybetti. Geçen sene şampiyon olurken en büyük özelliği, İstanbul'daki takımlara sağladığı skor üstünlüğüydü. F.Bahçe evinde sadece G.Saray'a kaybetti ama diğer puan kayıplarını deplasmanlarda yaşadı. İki takımın da kaliteli ayakları var. G.Saray eğer ilk yarıyı 6 puan farkla kapatırsa çok büyük avantaj elde eder. Devre arası yapılacak nokta transferler, nefes nefese geçecek yarışa yön verecektir. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncuya ihtiyacı yok ama Galatasaray'ın bir kanat, bir sağ bek, bir stoper, bir de İcardi dönmeyecekse santrfora ihtiyacı var. Yarış kafa kafaya sürecektir.
G.Saray'ın, ikisi derbi birisi büyük maç olarak girdiği mücadeleden 9 puan çıkarması bu yarışta daha şanslı kılıyor. Ama Fenerbahçe de sonuna kadar bu yarışı kovalayacaktır. Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyonluk yarışını göğüsleme konusunda büyük şans yakalar. Okan Buruk, tüm takıma dokunuyor, sorumluluk almayan oyuncuları ayıklıyor. Mourinho'nun sık kadro değiştirmesi F.Bahçe'nin istikrarına zarar veriyor.
GÜRCAN BİLGİÇ
FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI KULÜBESİ
Klasiktir; Türkiye'de ligler ikinci yarıda başlar…
Çünkü takımlar eksiklerini
ara transferde tamamlamaya çalışır,
ilk yarıdaki performanslarını değerlendirir, kış şartları ve maç yoğunluğu nedeniyle sakat-cezalı oyuncu sayısı artar ve futbol kendi dinamiğinde sürpriz kapılarını açar.
Galatasaray'ın
oyun ve skor gücü çok yüksek
ancak pamuk ipliğine bağlı. Önemli
oyuncularının performansıyla kazanıyor
ama eksildiği anda, omurgasında
sıkıntı olduğunda bocalamaya
başlıyor. Davinson'un
eksikliğinde Trabzonspor karşısında
defansın ne duruma geldiğini
gördük. Fenerbahçe'nin en büyük
şansı kulübesi. Mourinho işler iyi gitmediğinde hamle şansına sahip ve bundan faydalanıyor. Artık Türkleri de devreye soktular.
Daha enerjik-agresif oynayan bir
takım görmeye başladık. Ara transferde
de kadroya iyi isimler katacaklar. Fikstürde 'zor' görünen deplasmanlarını da oynadılar. G.Saray buralara gidecek.
RAMS
Park'taki derbiye kadar puan farkı
kapanırsa kozlar F.Bahçe'ye
geçer. G.Saray derbiyi kazanırsa
ligin dengesi Fenerbahçe
için psikolojik eşiğe gelir.
ALİ GÜLTİKEN
GALATASARAY MUAZZAM BIR KONSANTRASYONLA OYNUYOR
Bu
yarış geçen senekine benziyor. Aynı mücadele iki takım arasında sezon sonuna kadar gidecek. Bundan şüphe yok. Üçüncü bir takımın artık bu yarışa müdahil olma şansı ortadan kalktı.
Özellikle ligin ikinci yarısında baskılar ve sürecin yaklaşması, takımlar üzerinde farklı etkiler yaratabiliyor. Buna yöneticileri de dahil edebiliriz. Rekabet yalnızca sahada kalmıyor, söylem savaşları da vites artırıyor. Takımlarını bu ortamın dışında tutabilen teknik adamlar önemli hale geliyor.
Bugüne kadarki performanslar gösterdi ki iki takım da şampiyonluğa ulaşacak kadro kalitelerine sahip. Önemli olan sezonun boyu uzadıkça bu bahsettiğimiz dışarıdaki etkenleri doğru yönetebilmek. O yüzden bu yıl yine geçen yılın bir tekrarı olacaktır. İkili rekabetin son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. G.Saray'ın önde olma avantajı var. Bunun takım psikolojisini önemli bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Muazzam bir konsantrasyonla oynuyorlar.
Son üç maça baktığımızda muhteşem performanslar izledik. Fenerbahçe de bu kadar formda ve iki yıldır şampiyonluk elde etmiş rakibine karşı ufak tefek tökezlemeler yaşasa da kendi yolunda devam ediyor.
BÜLENT TİMURLENK
BURUK VE MOURİNHO'YU SORGULAYACAK DEĞİLİZ
İkisi
de yoğun Avrupa fikstüründen sonra Eyüp (F.Bahçe) ve Kayseri (G.Saray) ile karşılaştıktan sonra 15 gün nefes alacaklar. Hem sakat oyuncuların geri dönüşü hem de sakatlıktan dönenlerin güçlenmesi için yeterli bir süre. Ara transferde doğru hamleleri yapan farkı da açabilir, farkı da kapatabilir…
Galatasaray'ın en formda ismi Okan Buruk, ortalamasının üzerinde gol yiyen savunmasını toparlamak zorunda. 24. haftadaki derbiye kadar bu yarış hakkında kesin ifadeler kullanmamak lazım. Bugünün gerçeği, G.Saray'ın Trabzonspor galibiyetiyle ligde önemli bir virajı iki tekeri dışarı çıkmış olsa da görmüş olması. Yöneticiler arasındaki söz düellosunun takımlara fayda sağlamadığı ortada.
İki kadronun da lideri teknik adamlar. Buruk ve Mourinho'nun liderliğini sorgulayacak değiliz. F.Bahçe'ye Talisca, G.Saray'a Dybala haberleri futbolsuz günlerde taraftarı avutacak iki özne olacak.