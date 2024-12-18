Michy Batshuayi’den taraftara şampiyonluk mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Batshuayi'nin Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçıyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Trabzonspor müsabakasında penaltıdan attığı gole değinen tecrübeli santrfor, "Çok mutluyum. Çünkü çok önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum. Kazandık." diye konuştu.

Gol anonslarının ardından yaşadığı duyguyu anlatan Batshuayi, "Mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki. Tüm stadyumun adını çok gurur verici ve iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Michy Batshuayi, attığı golden sonra sosyal medyada yer alan taraftar görüntülerinin izletilmesi üzerine, "Çılgınca. İşte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum çxünkü futbol burada çok seviliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu tür videoları çok seviyorum. Beni motive ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Maç sonunda kendisiyle büyük sevinç yaşayan Berkan Kutlu ile iyi anlaştığını aktaran 31 yaşındaki santrfor, "Benim adıma sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Berkan, Fransızca bildiği için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri. Maçtan önce gol atacağımı hissettim. Berkan ve Mertens de 'Gol atacaksın.' dediler. Penaltı olunca topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor maçında 90+8. dakikada Ali Yılmaz Şahin'in kendi kalesine gol attığı ve 4-3 kazanmalarını sağlayan pozisyonun içinde olan Batshuayi, o anları şöyle anlattı:

"Golü ben değil rakibin defans oyuncusu attı. Ancak benim sayemde oldu. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir? Koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Biri beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım. Sonra topun kaleye gittiğini gördüm. Herkes bana konuşuyordu. Harika bir geceydi. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız."

Sarı-kırmızılı futbolcu, taraftara verdiği mesajda, "Lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.