Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor kupada 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Keçiörengücü'nün tek sayısı 4'üncü dakikada Recep Taşbakır'dan gelirken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 60'ıncı dakikalarda Queensy Menig, 38'inci dakikada Emrah Başsan, 57'inci dakikada ise Turaç Böke kaydetti.
KURA ÇEKİMİ CUMA
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
4. dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Yılmaz Basravi'nin pasında topla buluşan Recep Taşbakır, ceza yayının yakınından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
33. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde paslaşan Ankara Keçiörengücü'nde kaleci Mehmet Erdoğan, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Pres yapan Menig'in ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
39. dakikada konuk ekip öne geçti. Özkan Yiğiter'in pasında topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahası sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Net Global Sivasspor 2-1 üstün geçti.
57. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Konuk ekipte Bekir Turaç Böke, ceza sahası içinde Mahmut Akan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Bekir Turaç Böke, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1 öne geçirdi.
61. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleciden dönen topu altıpas içinde Menig ağlara gönderdi: 1-4.
Net Global Sivasspor, maçı 4-1 kazanarak kupada gruplara kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Ankara Keçiörengücü 1-4 Sivasspor (MAÇ ÖZETİ)