Tek açıdan izlemiş!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. Galatasaray-Trabzonspor maçındasarı-kırmızılılar VAR uyarısı sonrası penaltı kazanmış, bu karar çok tartışılmıştı.dikkat çekti. İşte Kadir Sağlam ve VAR'ın başındaki Onur Özütoprak'ın diyaloğu… "İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim. Hakem: Geldim. VAR: Bu temas noktası. Hakem: Tamam. VAR (Operatöre seslenerek): Dur burada dur, bir daha. Hakem: Gördüm temas noktasını, penaltı veriyorum. VAR: Anlaşıldı." Bu konuşmaların ardından Trabzonspor taraftarları, pozisyonun tek açıdan izlenmesi ve hakemin hemen "Gördüm" demesine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.