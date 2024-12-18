Tek açıdan izlemiş!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Pedro Malheiro ile Mertens'in pozisyonunda
sarı-kırmızılılar VAR uyarısı sonrası penaltı kazanmış, bu karar çok tartışılmıştı. Orta hakem Kadir Sağlam'ın sadece temas noktasını izlemesi ve tek açıdan pozisyonu görerek değerlendirmesi
dikkat çekti. İşte Kadir Sağlam ve VAR'ın başındaki Onur Özütoprak'ın diyaloğu… "VAR: Kadir! Kadir! Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim. Hakem: Geldim. VAR: Bu temas noktası. Hakem: Tamam. VAR (Operatöre seslenerek): Dur burada dur, bir daha. Hakem: Gördüm temas noktasını, penaltı veriyorum. VAR: Anlaşıldı." Bu konuşmaların ardından Trabzonspor taraftarları, pozisyonun tek açıdan izlenmesi ve hakemin hemen "Gördüm" demesine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.