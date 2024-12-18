UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 6.hafta heyecanı başlıyor.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Son hafta maçlarının programı şöyle:
Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda)
LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda)
Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya)
Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya)
Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre)
Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan)
Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka)
Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya)
Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir
Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova)
Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus)
TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan)
Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler)
Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika)